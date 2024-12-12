Не Синнер. Итальянский теннисист получил награду АТР "Камбэк года"

34-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини получил награду "Камбэк года" по версии ATP Awards 2024.

"Счастлив получить награду "Камбэк года". Большое спасибо за поддержку. Это был отличный сезон, отличная работа для меня и моей команды. Очень рад тем результатам, которых мы достигли, и не могу дождаться, когда выйду на площадку в 2025 году, чтобы добиться ещё большего успеха. Ещё раз спасибо за вашу поддержку. Без вас, болельщиков, это было бы невозможно", — приводит слова Берреттини официальный сайт ATP.

Напомним, Маттео Берреттини в 2024 году стал победителем турниров категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и Марракеше (Марокко), стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии, а также вернулся со 154-й строчки на 34-ю.