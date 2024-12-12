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Даяна Ястремская покидает турнир в Лиможе
Украинская теннисистка не смогла выиграть ни единого сета
Getty Images/Global Images Ukraine
12 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 125 в Лиможе (Франция).
В 1/8 финала она уступила 236-й ракетке мира Кароль Монне.
WTA 125. Лимож. Хард в помещении. 1/8 финала
Даяна Ястремская — Кароль Монне - 4:6, 4:6
Матч длился 1 час и 32 минуты. За это время Ястремская совершила 2 двойные ошибки и использовала 2 из 8 брейкпоинтов.
Стоит отметить, что эта встреча была первой для теннисисток.
В четвертьфинале турнира в Лиможе Монне сыграет против 7-й сеяной Виктории Голубич из Швейцарии.
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