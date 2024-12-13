  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. На что мы только не идём ради спорта. Экс-пятая ракетка мира получила травму на тренировке по пиклболу
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На что мы только не идём ради спорта. Экс-пятая ракетка мира получила травму на тренировке по пиклболу

Теннис

Теннисистка ушла на больничный

На что мы только не идём ради спорта. Экс-пятая ракетка мира получила травму на тренировке по пиклболу

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар получила травму роговицы глаза на тренировке по пиклболу.

"На что мы только не идём ради спорта! Заживём через несколько дней", — подписала снимок Бушар.

Напомним, канадка в 2024 году присоединилась к Профессиональной ассоциации пиклбола, но не рассматривает этот шаг как завершение карьеры в теннисе.

По теме
yellow-arrow
Даяна Ястремская покидает турнир в Лиможе
yellow-arrow
Четырёхкратный победитель турниров серии Большого шлема сыграет на грунтовом турнире в Барселоне
yellow-arrow
Не Синнер. Итальянский теннисист получил награду АТР "Камбэк года"
Эжени Бушар
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости