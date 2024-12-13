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На что мы только не идём ради спорта. Экс-пятая ракетка мира получила травму на тренировке по пиклболу
Теннисистка ушла на больничный
Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар получила травму роговицы глаза на тренировке по пиклболу.
"На что мы только не идём ради спорта! Заживём через несколько дней", — подписала снимок Бушар.
Напомним, канадка в 2024 году присоединилась к Профессиональной ассоциации пиклбола, но не рассматривает этот шаг как завершение карьеры в теннисе.
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