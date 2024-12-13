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Вавринка: Получил уайлд-кард на Открытый чемпионат Австралии в 2025 году

Теннис

Теннисист поблагодарил организаторов

Вавринка: Получил уайлд-кард на Открытый чемпионат Австралии в 2025 году

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" швейцарский теннисист Стэн Вавринка выразил благодарность организаторам Australian Open после получения уайлд-кард на турнир.

"Невероятно благодарен за то, что получил уайлд-кард на Открытый чемпионат Австралии в 2025 году. Мельбурн занимает особое место в моём сердце — именно здесь я выиграл свой первый турнир "Большого шлема", что стало одним из самых значимых событий в моей карьере.

Город, люди, шумные болельщики и атмосфера делают Открытый чемпионат Австралии таким особенным для меня, с нетерпением жду возвращения на корт в Мельбурне", — приводит слова Вавринки официальный сайт ATP.

Напомним, что Australian Open – 2025 пройдёт с 12 по 26 января.

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Стэн Вавринка
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