Вавринка: Получил уайлд-кард на Открытый чемпионат Австралии в 2025 году

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" швейцарский теннисист Стэн Вавринка выразил благодарность организаторам Australian Open после получения уайлд-кард на турнир.

"Невероятно благодарен за то, что получил уайлд-кард на Открытый чемпионат Австралии в 2025 году. Мельбурн занимает особое место в моём сердце — именно здесь я выиграл свой первый турнир "Большого шлема", что стало одним из самых значимых событий в моей карьере.

Город, люди, шумные болельщики и атмосфера делают Открытый чемпионат Австралии таким особенным для меня, с нетерпением жду возвращения на корт в Мельбурне", — приводит слова Вавринки официальный сайт ATP.

Напомним, что Australian Open – 2025 пройдёт с 12 по 26 января.