  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Названы турнира года по версии ATP
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы турнира года по версии ATP

Теннис
Обновлено

Всего их три

Названы турнира года по версии ATP

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала турниры в Индиан-Уэллсе, Лондоне и Дохе лучшими в своих категориях в рамках премии ATP Awards 2024.

Победители в номинации "Турнир года" по версии ATP:

"Мастерс" — BNP Paribas Open (Индиан-Уэллс, США);

ATP-500 — cinch Championships (Лондон, Queen’s Club);

ATP-250 — Qatar ExxonMobil Open (Доха, Катар).

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, "Мастерс" в Индиан-Уэллс стал лучшим в своей категории в 10-й раз. Турниры в Дохе и Лондоне – в шестой. Победителей в этой номинации определяли игроки.

Напомним, победителем "Мастерса" в Индиан-Уэллсе в 2024 году стал испанец Карлос Алькарас. Соревнования ATP-500 в Лондоне выиграл американец Томми Пол.

По теме
yellow-arrow
Вавринка: Получил уайлд-кард на Открытый чемпионат Австралии в 2025 году
yellow-arrow
На что мы только не идём ради спорта. Экс-пятая ракетка мира получила травму на тренировке по пиклболу
yellow-arrow
Даяна Ястремская покидает турнир в Лиможе
АТР
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости