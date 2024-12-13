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Названы турнира года по версии ATP
Всего их три
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала турниры в Индиан-Уэллсе, Лондоне и Дохе лучшими в своих категориях в рамках премии ATP Awards 2024.
Победители в номинации "Турнир года" по версии ATP:
"Мастерс" — BNP Paribas Open (Индиан-Уэллс, США);
ATP-500 — cinch Championships (Лондон, Queen’s Club);
ATP-250 — Qatar ExxonMobil Open (Доха, Катар).
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Отметим, "Мастерс" в Индиан-Уэллс стал лучшим в своей категории в 10-й раз. Турниры в Дохе и Лондоне – в шестой. Победителей в этой номинации определяли игроки.
Напомним, победителем "Мастерса" в Индиан-Уэллсе в 2024 году стал испанец Карлос Алькарас. Соревнования ATP-500 в Лондоне выиграл американец Томми Пол.
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