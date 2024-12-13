Названы турнира года по версии ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала турниры в Индиан-Уэллсе, Лондоне и Дохе лучшими в своих категориях в рамках премии ATP Awards 2024.

Победители в номинации "Турнир года" по версии ATP:

"Мастерс" — BNP Paribas Open (Индиан-Уэллс, США);

ATP-500 — cinch Championships (Лондон, Queen’s Club);

ATP-250 — Qatar ExxonMobil Open (Доха, Катар).

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, "Мастерс" в Индиан-Уэллс стал лучшим в своей категории в 10-й раз. Турниры в Дохе и Лондоне – в шестой. Победителей в этой номинации определяли игроки.

Напомним, победителем "Мастерса" в Индиан-Уэллсе в 2024 году стал испанец Карлос Алькарас. Соревнования ATP-500 в Лондоне выиграл американец Томми Пол.