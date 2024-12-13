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ВАДА не будет принимать решение по допинг-делу Синнера в 2024 году
До конца года ничего не будет
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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли заявил, что решение по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера не будет принято в 2024 году.
"До конца года ничего не будет. В решении ВАДА было учтено, что вины Синнера не было. Наша позиция заключается в том, что спортсмен всё равно несёт ответственность перед окружающими. Так что именно этот юридический вопрос будет обсуждаться в CAS.
Мы не оспариваем тот факт, что это могло быть заражение. Но считается, что применение правил не соответствует прецедентному праву.
Лично я считаю, что защита репутации спортсмена должна быть нашей первой заботой. Мы живём в мире социальных сетей, которые могут сделать так, что репутация человека может угаснуть за очень и очень короткое время", — приводит слова Ниггли Eurosport со ссылкой на AFP.
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