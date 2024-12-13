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WTA назвала лучшие турниры 2024 года

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WTA назвала лучшие турниры 2024 года

фото з відкритих джерел

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала турниры в Индиан-Уэллсе, Черльстоне и Гонконге лучшими в своих категориях в рамках премии WTA Tournament Awards 2024.

Победители в номинации "Турнир года" по версии WTA:

WTA-1000 — Индиан-Уэллс (США);

WTA-500 — Чарльстон (США);

WTA-250 — Гонконг

Отметим, турнир в Индиан-Уэллсе признан лучшим рекордный 11-й раз подряд, в Чарльстоне – третий раз подряд.

Напомним, победителем турнира WTA-1000 в Индиан-Уэлле в 2024 году стала вторая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек. На WTA-500 в Чарльстоне победу одержала американка Даниэль Коллинз.

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