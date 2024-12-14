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Тренер Костюк рассказала о подготовке украинки к следующему сезону

Теннис
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Надеемся на хороший результат

Тренер Костюк рассказала о подготовке украинки к следующему сезону

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер украинской теннисистки Марты Костюк (WTA №18) Сандра Заневская рассказала о плане подготовки своей подопечной к новому сезону.

"Межсезонье – это время, когда мы делаем всю работу на следующий сезон. Нам обоим повезло, ведь у Марты было достаточно свободного времени, и потом мы плавно перешли к предсезонной подготовке. Начали с фитнес-тренировок, а сейчас уже немного больше занимаемся теннисом. Поэтому ждем начала нового сезона и первых матчей.

Я думаю, что план на межсезонье у каждого игрока индивидуально свой. Но в целом все сводится к тому, что работало в этом году, а что нет, чего мы хотим достичь в новом сезоне и что нам для этого нужно сделать. Перед началом предсезонной подготовки проводится такой "мозговой штурм", в котором участвует вся команда, включая тренера по физической подготовке и физиотерапевта. Мы должны увидеть, что нужно сделать, чтобы перевести Марту на следующий уровень. И после того, как такой план составлен, мы его выполняем.

Самое важное, чтобы игрок был здоров и хорошо отдохнул перед началом тренировочного блока. Потому что порой так бывает, и именно такая ситуация у ребят в АТР, у которых сезон столь длинный. Я даже не могу представить... Выглядит так, будто у них всего пару выходных и они сразу же возвращаются к теннису. Поэтому нам повезло, что у Марты было время, чтобы отдохнуть не только физически, но и морально. И она была рада вернуться к тренировкам и даже немного соскучилась по теннису. И именно этого ты хочешь от игрока – чтобы он немного соскучился по игре перед началом следующего сезона" – сказала специалист.

Напомним, что ранее WTA назвала лучшие турниры 2024 года.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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