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Костюк стала одним из лидеров прошлого сезона по интересному показателю
Очень достойно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) вошла в список ТОП-3 в прошлом сезоне по количеству побед над представительницами ТОП-10 мирового рейтинга.
Наша спортсменка разделилась бронзовую позицию с представительницей Китая Чжэн Цинь Вен и "нейтралкой" Викторией Азаренко (по 5 выигранных матчей)
Лидерами по этому показателю стали полька Ига Свентек и Арина Соболенко (по 11 побед), второе место заняли Коко Гауфф и Анна Калинская (по 7 выигранных матчей).
Напомним, что Костюк на турнире в Штутгарте победила Чжэн Циньвэнь (WTA №7), Коко Гауфф (WTA №3) и Маркету Вондроушову (WTA №8). Также украинка была сильнее Джессики Пегулы (WTA №5) в Сан-Диего и Марии Саккари (WTA №8) на Олимпиаде в Париже.
Ранее тренер Марты
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