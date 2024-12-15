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Свитолина показала лучшие моменты недели, проведенной в Украине. Фото
Побывала дома
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка неделю провела у себя на родине и показала самые лучшие моменты. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Костюк
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