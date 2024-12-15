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Свитолина показала лучшие моменты недели, проведенной в Украине. Фото

Теннис
Обновлено

Побывала дома

Свитолина показала лучшие моменты недели, проведенной в Украине. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка неделю провела у себя на родине и показала самые лучшие моменты. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Костюк стала одним из лидеров в прошлом сезоне по интересному показателю.

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Элина Свитолина
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