Свитолина показала лучшие моменты недели, проведенной в Украине. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка неделю провела у себя на родине и показала самые лучшие моменты. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Костюк стала одним из лидеров в прошлом сезоне по интересному показателю.