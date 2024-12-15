Тренер Костюк назвала украинку перфекционисткой и эмоциональной спортсменкой

Тренер украинской теннисистки Марты Костюк (WTA №18) Сандра Заневская охарактеризовала свою подопечную и рассказала о ее психологической подготовке.

"Что, можно сказать о Марте на 100%, это то, что она эмоциональная теннисистка. Да она и эмоциональный человек. Как тренер ты можешь пытаться изменить это и сказать, мол, хорошо, мы попробуем это прекратить делать вообще или ты учитываешь этот момент и пытаешься показать игроку, когда эти эмоции могут помогать, а когда навредить. И тогда мы надеемся, что эта критическая точка станет удаляться дальше и дальше.

Я думаю, за счет этого Марта добилась успеха, особенно в этом году. Она побеждала невероятных теннисисток и делала это не когда-нибудь, а стабильно, делала это в течение одной недели. Я думаю, она тоже учится тому, как лучше справиться с собой на корте. Тогда эти эмоции выходят наружу, но это происходит позже. Это процесс, ты пробуешь разные вещи, что-то работает, что-то – нет. А моя работа как тренера сделать так, чтобы такие моменты не совсем исчезли, а возникали как можно позже в матче, как можно позже на турнире, или как можно меньше. Цель – не изменить Марту как человека или как эмоциональную теннисистку.

Марта – перфекционистка, но ей уже лучше удается прийти в себя после поражений, понимая, что дело в долгосрочной перспективе. Вот сегодня мы имели разговор о невынужденных ошибках. И она говорит, мол, трудно все называть невынужденными ошибками, потому что можно сделать отличный удар, но в конце мяч не попадет в корт совсем немного. И я ей говорю: "Марта, так не бывает, это все тоже ошибки". Так что она перфекционистка, это и благословение, и проклятие" – сказала специалист.