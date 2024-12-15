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Костюк не сыграет на выставочном турнире в Бур-де-Пеаж
Начнет сезон в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA №18) не выступит на турнире в Бур-де-Пеаж (Франция). Об этом спортсменка заявила в интервью sport.ua.
О причинах такого решения теннисистка не сообщила. Ее имя исчезло из официального списка участниц соревнований на сайте турнира.
Костюк начнет новый сезон на турнире WTA500 в Брисбене (Австралия). Соревнования пройдут с 29 декабря по 5 января.
Напомним, ранее тренер Костюк
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