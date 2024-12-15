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Костюк не сыграет на выставочном турнире в Бур-де-Пеаж

Теннис
Обновлено

Начнет сезон в Брисбене

Костюк не сыграет на выставочном турнире в Бур-де-Пеаж

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA №18) не выступит на турнире в Бур-де-Пеаж (Франция). Об этом спортсменка заявила в интервью sport.ua.

О причинах такого решения теннисистка не сообщила. Ее имя исчезло из официального списка участниц соревнований на сайте турнира.

Костюк начнет новый сезон на турнире WTA500 в Брисбене (Австралия). Соревнования пройдут с 29 декабря по 5 января.

Напомним, ранее тренер Костюк назвала украинку перфекционисткой и эмоциональной спортсменкой.

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