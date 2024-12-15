Крутых проиграл в финальном поединке турнира ITF M15 в Турции

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР №571) проиграл в финальном поединке турнира серии ITF M15 в Анталии (Турция). В решающем поединке за главный титул соревнований наш соотечественник уступил нейтральному Святославу Гулину (АТР №538).

Счет матча 0-2 (6-7; 4-6) , поединок длился 2 часа 13 минут.

Крутых второй раз в сезоне сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и второй раз потерпел поражение (месяц назад украинец стал призером турнира аналогичной категории в Ираклионе). В карьере украинского теннисиста это был девятый финал на уровне ITF в одиночном разряде, в котором он боролся за свой третий титул.

За свое выступление на этой неделе Алексей Крутых заработал 1272 доллара США призовых и 8 рейтинговых очков.