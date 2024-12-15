  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Крутых проиграл в финальном поединке турнира ITF M15 в Турции
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крутых проиграл в финальном поединке турнира ITF M15 в Турции

Теннис

К сожалению, остался без титула

Крутых проиграл в финальном поединке турнира ITF M15 в Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР №571) проиграл в финальном поединке турнира серии ITF M15 в Анталии (Турция). В решающем поединке за главный титул соревнований наш соотечественник уступил нейтральному Святославу Гулину (АТР №538).

Счет матча 0-2 (6-7; 4-6), поединок длился 2 часа 13 минут.

Крутых второй раз в сезоне сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и второй раз потерпел поражение (месяц назад украинец стал призером турнира аналогичной категории в Ираклионе). В карьере украинского теннисиста это был девятый финал на уровне ITF в одиночном разряде, в котором он боролся за свой третий титул.

За свое выступление на этой неделе Алексей Крутых заработал 1272 доллара США призовых и 8 рейтинговых очков.

По теме
yellow-arrow
Костюк не сыграет на выставочном турнире в Бур-де-Пеаж
yellow-arrow
Тренер Костюк назвала украинку перфекционисткой и эмоциональной спортсменкой
yellow-arrow
Свитолина показала лучшие моменты недели, проведенной в Украине. Фото
Алексей Крутых
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости