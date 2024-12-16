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WTA обновили рейтинг: Ястремская минимально улучшила позиции

Теннис
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Косметические изменения межсезонья

WTA обновили рейтинг: Ястремская минимально улучшила позиции

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая стабильно удерживает за собой 18 позицию. Далее Элина Свитолина на 23 месте, а Даяна Ястремская (33) поднялась на одну ступеньку и уже привычно замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.

56 Ангелина Калинина

101 Юлия Стародубцева

115 Леся Цуренко

139 (+1) Дарья Снигур

217 Анастасия Соболева

226 (-2) Катарина Завацкая

250 Валерия Страхова

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