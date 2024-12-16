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WTA обновили рейтинг: Ястремская минимально улучшила позиции
Косметические изменения межсезонья
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.
Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая стабильно удерживает за собой 18 позицию. Далее Элина Свитолина на 23 месте, а Даяна Ястремская (33) поднялась на одну ступеньку и уже привычно замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.
56 Ангелина Калинина
101 Юлия Стародубцева
115 Леся Цуренко
139 (+1) Дарья Снигур
217 Анастасия Соболева
226 (-2) Катарина Завацкая
250 Валерия Страхова
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