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Понедельник – время для тренировок: Свитолина показала свежее фото из спортзала

Теннис
Обновлено

Украинка готовится к сезону

Понедельник – время для тренировок: Свитолина показала свежее фото из спортзала

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка начала новую неделю с тренировок в спортивном зале. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Понедельник – время для тренировок: Свитолина показала свежее фото из спортзала - изображение 1

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