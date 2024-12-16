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Понедельник – время для тренировок: Свитолина показала свежее фото из спортзала
Украинка готовится к сезону
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка начала новую неделю с тренировок в спортивном зале. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
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