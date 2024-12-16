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Завацкая провела тренировку с экс-первой ракеткой планеты. Фото
Большая честь
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка провела совместную тренировку с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп. Соответствующий снимок румынка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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