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Завацкая провела тренировку с экс-первой ракеткой планеты. Фото

Теннис
Обновлено

Большая честь

Завацкая провела тренировку с экс-первой ракеткой планеты. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка провела совместную тренировку с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп. Соответствующий снимок румынка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Завацкая провела тренировку с экс-первой ракеткой планеты. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина показала свежее фото из спортзала.

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Катарина Завацкая
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