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Кириос и Джокович сыграют в паре на турнире в Брисбене
Интересный дуэт
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Австралийский теннисист Ник Кириос анонсировал свое выступление в парном разряде на турнире в Брисбене. По информации, которую предоставил сам спортсмен его коллегой в дуэте станет серб Новак Джокович.
"Парный разряд в Брисбене. Увидимся там"
Турнир в Брисбене (Австралия) пройдет с 29 декабря по 5 января. Напомним, что ранее Завацкая
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