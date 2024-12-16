Кириос и Джокович сыграют в паре на турнире в Брисбене

Австралийский теннисист Ник Кириос анонсировал свое выступление в парном разряде на турнире в Брисбене. По информации, которую предоставил сам спортсмен его коллегой в дуэте станет серб Новак Джокович.

"Парный разряд в Брисбене. Увидимся там"