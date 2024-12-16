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Кириос и Джокович сыграют в паре на турнире в Брисбене

Теннис
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Интересный дуэт

Кириос и Джокович сыграют в паре на турнире в Брисбене

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кириос анонсировал свое выступление в парном разряде на турнире в Брисбене. По информации, которую предоставил сам спортсмен его коллегой в дуэте станет серб Новак Джокович.

"Парный разряд в Брисбене. Увидимся там"

Кириос и Джокович сыграют в паре на турнире в Брисбене - изображение 1

Турнир в Брисбене (Австралия) пройдет с 29 декабря по 5 января. Напомним, что ранее Завацкая провела тренировку с экс-первой ракеткой планеты.

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