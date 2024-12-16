Стали известны группы молодежного Итогового турнира АТР - 2024

Определились группы на молодёжном Итоговом турнире ATP — 2024 (Next Gen ATP Finals), который пройдёт с 18 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия).

Голубая группа:

Артюр Фис (1, Франция).

Якуб Меншик (3, Чехия).

Лёнер Тин (5, США).

Жоао Фонсека (8, Бразилия).

Красная группа:

Алекс Михельсен (2, США).

Цзюнчэн Шан (4, Китай).

Люка Ван Аш (6, Франция).

Нишеш Басаваредди (7, США).

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет.