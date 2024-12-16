Наоми Осака попала на обложку известного журнала

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака появилась на обложке австралийского номера Harper’s Bazaar.

"Для многих свобода выглядит по-другому. Для меня свобода — это когда больше не заботишься о том, что думают другие", — сказала Осака во время съёмок для январского номера журнала Harper’s BAZAAR Australia/New Zealand.

Напомним, летом 2023 года Осака впервые стала мамой и пропустила весь сезон. Она вернулась в январе и начав сезон без рейтинговых очков, завершила его на 58-й строчке.