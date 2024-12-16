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Наоми Осака попала на обложку известного журнала
Теннисистка провела результативный сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака появилась на обложке австралийского номера Harper’s Bazaar.
"Для многих свобода выглядит по-другому. Для меня свобода — это когда больше не заботишься о том, что думают другие", — сказала Осака во время съёмок для январского номера журнала Harper’s BAZAAR Australia/New Zealand.
Напомним, летом 2023 года Осака впервые стала мамой и пропустила весь сезон. Она вернулась в январе и начав сезон без рейтинговых очков, завершила его на 58-й строчке.
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