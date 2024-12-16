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ВИДЕО. АТР представила топ-100 ударов сезона

Теннис

По итогам сезона вершину мирового рейтинга по итогам сезона занял Янник Синнер

ВИДЕО. АТР представила топ-100 ударов сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

й Медиаслужба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) представила подборку из 100 лучших ударов года по своей версии.

В подборку попали лучшие розыгрыши 2024 года.

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