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Определился теннисист с наибольшим процентом выигранных сетов в 2024 году

Теннис

На втором месте Карлос Алькарас

Определился теннисист с наибольшим процентом выигранных сетов в 2024 году

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер имеет лучшую статистику по проценту выигранных сетов в сезоне-2024 среди игроков топ-50 рейтинга ATP, пишет OptaAce.

Синнер в прошедшем сезоне выиграл 83,8% сетов, проведённых на турнирах уровня ATP. У его ближайшего преследователя по этому показателю испанца Карлоса Алькараса 75,1%.

Лидеры по проценту выигранных сетов ATP в 2024 году:

  1. Янник Синнер (Италия) – 83,8%;
  2. Карлос Алькарас (Испания) – 75,1%;
  3. Новак Джокович (Сербия) – 74,2%;
  4. Александр Зверев (Германия) – 70,5%;
  5. Маттео Берреттини (Италия) – 69,5%.
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