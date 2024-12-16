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Ник Кирьос: Я терпеть не мог Надаля

Теннис

Австралиец всегда по-особенному настраивался на матчи с Рафой

Ник Кирьос: Я терпеть не мог Надаля

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что Рафаэль Надаль был для него самым раздражающим представителем "Большой тройки".

"Я его терпеть не мог. Я так сильно ненавидел и презирал его, когда видел, как он ходит кругом. Он был тем парнем, который всегда меня мотивировал. Если я играл с ним, я настраивался на матч и старался показать свой лучший теннис, на который способен. Когда я играл с Федерером или Джоковичем, я не испытывал такой злости.

Все в наших академиях на родине боготворили его, говорили: "Он такой трудяга, он такой-то и такой-то". Я же говорил: "Терпеть не могу этого парня". Я хотел показать людям, что можно просто веселиться, быть спокойным и побеждать таких людей", — приводит слова Кирьоса Eurosport со ссылкой на подкаст Nothing Major.

Когда Надаль объявил о завершении карьеры, Кирьос признался, что будет скучать по нему, так как Рафаэль был его мотивацией.

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