Тренер Костюк рассказала о планах Марты выиграть титул Grand Slam

Тренер украинской теннисистки Марты Костюк (WTA №18) Сандра Заневская рассказала о планах своей подопечной выиграть титул серии Grand Slam.

"Очевидно, что в глубине души мы думаем о титуле на "мейджоре". Когда это произойдет? Не знаю, в следующем году или позже. Но есть ли это ожиданием? И да, и нет. Это то, к чему мы стремимся. Это наша мечта. Но главная цель – продолжать прогрессировать на корте, оставаться здоровой и получать удовольствие. По-настоящему получать удовольствие, расти как личность, как игрок, создавать великолепные воспоминания и жить великие приключения.

В общем, я думаю, что в этом году мы наконец довели теннис Марты до более стабильного уровня. Благодаря этому мы также смогли улучшить некоторые аспекты игры. Уровень ее тенниса уже давно был высоким, но она была очень нестабильна. Она могла провести несколько отличных геймов, а потом несколько совсем провальных. Это были слишком большие колебания.

Как тренер, я стараюсь не зацикливаться на конкретных матчах, а обращать внимание на повторяющиеся модели. Если в матчах происходят те же вещи, по которым она проигрывает, то, конечно, на это нужно обратить внимание. Но если наша траектория идет вверх, даже с небольшими спадами, главное, чтобы в долгосрочной перспективе был рост – вот что действительно важно для меня.

Я пытаюсь донести это до Марты. Будучи игроком, это не всегда просто принимать, потому что, конечно, ты хочешь видеть результаты сразу. Хочешь выиграть все. Давайте будем честны, правда? Но так не всегда. Поэтому я стараюсь быть голосом ума и показывать ей, в чем она становится лучше, какие аспекты игры начинают работать. Возможно, они еще не полностью реализованы, но уже приносят плоды в матчах" – сказала Заневская.