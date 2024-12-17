Муж Свитолиной рассказал о планах на последние годы своей карьеры

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился мыслями по поводу планов на последние годы своей карьеры и очертил свою главную задачу.

"Сейчас у меня нет конкретной цели. Главная задача – наслаждаться теннисом и радовать болельщиков. Постараться выиграть больше матчей и снова бросать вызов лучшим.

Я стараюсь оставаться конкурентоспособным и делаю все возможное для этого. Но понимаю, что если произойдет хоть малейшая травма, то на этом все закончится. Тем не менее, есть много спортсменов в возрасте 40, которые все еще выступают на высоком уровне. Смогу ли я вернуться, если такое произойдет?

Сложно сказать, где я уйду из тенниса. Конечно, первыми в голову приходят Ролан Гаррос и "Мастерс" в Париже. Париж – потому что это конец сезона, а Ролан Гаррос – потому что это особый турнир. Я хочу, чтобы это был один из них. Я люблю теннис и обожаю соперничать, но это уже не цель сама по себе" – сказал Монфис.