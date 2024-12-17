Кириос – о Надале: Я так сильно ненавидел и презирал его

Австралийский теннисист Ник Кириос признался, что в определенный момент своей карьеры плохо относился к испанцу Рафаэлю Надалю.

"Раньше я так сильно ненавидел и презирал его, когда видел, как он ходит вокруг. Он, наверное, был тем юношей, который всегда мотивировал меня. Когда бы я не играл против него, я всегда старался показать свой лучший теннис.

Замечу, что такой злобы у меня не было до Федерера или Новака, когда я играл с ними. А вот когда я играл с Рафаэлем... Не знаю, наверное, потому что все в моих академиях дома обожали его. Они говорили: "Он такой трудяга, он такой, он такой". А я думал: "Я ненавижу этого парня. Просто не могу его выносить" – сказал австралиец.