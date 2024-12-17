Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кириос – о Надале: Я так сильно ненавидел и презирал его
Интересные подробности
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Австралийский теннисист Ник Кириос признался, что в определенный момент своей карьеры плохо относился к испанцу Рафаэлю Надалю.
"Раньше я так сильно ненавидел и презирал его, когда видел, как он ходит вокруг. Он, наверное, был тем юношей, который всегда мотивировал меня. Когда бы я не играл против него, я всегда старался показать свой лучший теннис.
Замечу, что такой злобы у меня не было до Федерера или Новака, когда я играл с ними. А вот когда я играл с Рафаэлем... Не знаю, наверное, потому что все в моих академиях дома обожали его. Они говорили: "Он такой трудяга, он такой, он такой". А я думал: "Я ненавижу этого парня. Просто не могу его выносить" – сказал австралиец.
Напомним, что ранее Кириос
Популярное сейчас
- Мудрик опубликовал официальное заявление относительно проваленного допинг-теста
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
- Допинг Мудрика, победа "Динамо" и ничья Борнмута. Главные новости за 16 декабря
- Свитолина показала лучшие моменты недели, проведенной в Украине. Фото
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца