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Кириос – о Надале: Я так сильно ненавидел и презирал его

Теннис
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Кириос – о Надале: Я так сильно ненавидел и презирал его

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Австралийский теннисист Ник Кириос признался, что в определенный момент своей карьеры плохо относился к испанцу Рафаэлю Надалю.

"Раньше я так сильно ненавидел и презирал его, когда видел, как он ходит вокруг. Он, наверное, был тем юношей, который всегда мотивировал меня. Когда бы я не играл против него, я всегда старался показать свой лучший теннис.

Замечу, что такой злобы у меня не было до Федерера или Новака, когда я играл с ними. А вот когда я играл с Рафаэлем... Не знаю, наверное, потому что все в моих академиях дома обожали его. Они говорили: "Он такой трудяга, он такой, он такой". А я думал: "Я ненавижу этого парня. Просто не могу его выносить" – сказал австралиец.

Напомним, что ранее Кириос анонсировал выступление в парном разряде Брисбена.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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