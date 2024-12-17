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Роджер Федерер посетил тренировку Давида Гоффена в Дубае
Один из теннисистов показал соответствующее фото
Бывшая седьмая ракетка мира (ныне 52-я) Давид Гоффен опубликовал в социальных сетях фото с теннисного корта вместе с 20-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема" швейцарцем Роджером Федерером.
Гоффен на старте сезона-2025 перед Australian Open планирует сыграть на турнирах в Брисбене (30 декабря — 5 января) и в Аделаиде (6-11 января).
Напомним, что Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.
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