Роджер Федерер посетил тренировку Давида Гоффена в Дубае

Бывшая седьмая ракетка мира (ныне 52-я) Давид Гоффен опубликовал в социальных сетях фото с теннисного корта вместе с 20-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема" швейцарцем Роджером Федерером.

Гоффен на старте сезона-2025 перед Australian Open планирует сыграть на турнирах в Брисбене (30 декабря — 5 января) и в Аделаиде (6-11 января).

Напомним, что Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.