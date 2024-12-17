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Ник Кирьос: Алькарас и Синнер ещё дети, они пока не обладают аурой Федерера и Джоковича
Не сравнимы с легендами
Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что, по его мнению, отличает испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера от представителей "Большой тройки" (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович).
"Для меня они ещё дети. Поэтому у них пока нет той ауры. Алькарас и Синнер станут талантами поколения и, возможно, будут одними из лучших игроков в истории тенниса, но для меня они пока не обладают аурой Федерера и Джоковича. Я не смог победить Федерера с помощью психологической войны, с ним это не сработало. Но у меня такое впечатление, что с этими парнями может сработать. Очень большие шансы", — приводит слова Кирьоса We Love Tennis со ссылкой на эфир подкаста Nothing Major.
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