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Ник Кирьос: Алькарас и Синнер ещё дети, они пока не обладают аурой Федерера и Джоковича

Теннис

Не сравнимы с легендами

Ник Кирьос: Алькарас и Синнер ещё дети, они пока не обладают аурой Федерера и Джоковича

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что, по его мнению, отличает испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера от представителей "Большой тройки" (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович).

"Для меня они ещё дети. Поэтому у них пока нет той ауры. Алькарас и Синнер станут талантами поколения и, возможно, будут одними из лучших игроков в истории тенниса, но для меня они пока не обладают аурой Федерера и Джоковича. Я не смог победить Федерера с помощью психологической войны, с ним это не сработало. Но у меня такое впечатление, что с этими парнями может сработать. Очень большие шансы", — приводит слова Кирьоса We Love Tennis со ссылкой на эфир подкаста Nothing Major.

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