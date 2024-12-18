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Участие Цуренко под вопросом, а что насчет других украинок? Опубликован список участниц отбора на Aus Open
Без представительства на Шлеме в любом случае не останемся
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии обнародовала список участниц квалификации на предстоящий турнир.
В него, в частности, вошли три представительницы Украины: Юлия Стародубцева (WTA 101), Дарья Снигур (WTA 139) и Анастасия Соболева (WTA 217).
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Теоретически есть шанс пробиться в этот раунд у еще одной украинки Катарины Завацкой (WTA 226) - она находится на пятой позиции в альтернативном списке попадания в отбор.
Стоит отметить отсутствие в вышеуказанном списке Леси Цуренко (WTA 115). Это может быть первый пропущенный австралийский мэйджор для 35-летней теннисистки с 2011 года.
Ранее стало известно, что точно представят Украину на первом турнире Большого Шлема в 2025 году Марта Костюк (WTA №18), Элина Свитолина (WTA №23), Даяна Ястремская (WTA №33) и Ангелина Калинина (WTA №57).
Напомним, Australian Open-2025 пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне.
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