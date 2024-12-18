Netflix снимет документальный фильм о Рафаэле Надале

Американская стриминговая платформа Netflix о бывшей первой ракетки мира 22-кратном победителе турниров "Большого шлема" Рафаэле Надале.

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"Он переписал историю тенниса. Теперь пришло время ему рассказать свою собственную историю. Документальный фильм о Рафаэле Надале, размышляющий о вехах, которые определили его, и о последней главе его легендарного пути, выходит на Netflix", — сообщает официальный аккаунт сервиса в социальных сетях.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге.