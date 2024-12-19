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Экс-первая ракетка мира пропустит Australian Open-2025
Печальная новость
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-первая ракетка мира, чешка Каролина Плишкова рассказала, что пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за проблем со здоровьем.
"Я уже однажды допустила ошибку, когда играла с травмой руки полтора месяца. Это было глупо, потому что я ничего не выиграла. Поэтому сейчас я возьму защищенный рейтинг и, надеюсь, вернусь в марте на турниры в Индиан-Уэллс и Майами. Конечно, если не возникнут новые проблемы.
Я хочу вернуться, чтобы болельщики еще могли увидеть меня. Не хочу завершать карьеру из-за травмы или просто выживать на корте. Я хочу вернуться в хорошей форме и еще что-нибудь выиграть. Плюс есть положительный момент – у меня отдохнули другие части тела, например запястья, с которыми я тоже долго боролась" – сказала Плишкова.
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