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Экс-первая ракетка мира пропустит Australian Open-2025

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Экс-первая ракетка мира пропустит Australian Open-2025

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-первая ракетка мира, чешка Каролина Плишкова рассказала, что пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за проблем со здоровьем.

"Я уже однажды допустила ошибку, когда играла с травмой руки полтора месяца. Это было глупо, потому что я ничего не выиграла. Поэтому сейчас я возьму защищенный рейтинг и, надеюсь, вернусь в марте на турниры в Индиан-Уэллс и Майами. Конечно, если не возникнут новые проблемы.

Я хочу вернуться, чтобы болельщики еще могли увидеть меня. Не хочу завершать карьеру из-за травмы или просто выживать на корте. Я хочу вернуться в хорошей форме и еще что-нибудь выиграть. Плюс есть положительный момент – у меня отдохнули другие части тела, например запястья, с которыми я тоже долго боролась" – сказала Плишкова.

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Каролина Плишкова
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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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