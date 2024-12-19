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Ястремская показала новую серию фото из Монако
Пора менять паспорт
Теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Спортсменка сейчас находится в Монако. Не раз девушка публиковала снимки из этой страны, однажды даже с подписью "Дом". Окончательно ли Даяна сменила место жительства или нет, пока не известно. Соответствующий пост Ястремска разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Ястремская выступает под украинским флагом и пока не заявляла о желании сменить спортивное гражданство.
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