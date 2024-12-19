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15-я ракетка мира пропустит United Cup — 2025

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Соревнования стартуют 27 декабря

15-я ракетка мира пропустит United Cup — 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер сообщил о решении сняться с United Cup — 2025, который пройдёт с 27 декабря по 5 января в Сиднее и Перте.

"К сожалению, мне посоветовали не играть на United Cup, так как я стараюсь восстановиться после травмы бедра и набрать игровую форму. Несмотря на то что мы очень позитивно смотрим на Australian Open, я знаю, что не смогу сразу включиться в плотный график, так как занимаюсь тренировками и укреплением бедра.

Я расстроен, потому что действительно с нетерпением ждал возможности впервые там сыграть. Мы также приняли трудное решение не участвовать в предстоящем матче Кубка Дэвиса в Японии, чтобы восстановиться после Australian Open", — написал британец в социальных сетях.

Отметим, что в декабре Дрейпер намеревался провести тренировочный сбор с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом, однако британцу не удалось это сделать из-за полученной травмы.

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Джек Дрейпер
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