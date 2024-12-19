Определился первый полуфиналист молодёжного Итогового турнира ATP — 2024

41-я ракетка мира американский теннисист Алекс Михельсен стал первым полуфиналистом молодёжного Итогового турнира ATP – 2024.

Во втором матче соревнований Михельсен обыграл 128-ю ракетку мира из Франции Люку Ван Аша (6).

Итоговый турнир АТР - 2024

Алекс Михельсен — Люка Ван Аш 1:4, 4:2, 4:3 (8:6), 4:3 (7:5)

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 45 минут. Эта и предыдущая победа (над Нишешем Басаваредди) позволят американцу досрочно стать победителем Красной группы и выйти в полуфинал Итогового вне зависимости от его результата в матче с китайцем Цзюнчэн Шаном.

За второе место в Красной группе поборются Ван Аш и американец Нишеш Басаваредди.