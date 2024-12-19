  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Определился первый полуфиналист молодёжного Итогового турнира ATP — 2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определился первый полуфиналист молодёжного Итогового турнира ATP — 2024

Теннис

Борьба за второе место в групе продолжается

Определился первый полуфиналист молодёжного Итогового турнира ATP — 2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

41-я ракетка мира американский теннисист Алекс Михельсен стал первым полуфиналистом молодёжного Итогового турнира ATP – 2024.

Во втором матче соревнований Михельсен обыграл 128-ю ракетку мира из Франции Люку Ван Аша (6).

Итоговый турнир АТР - 2024

Алекс Михельсен — Люка Ван Аш 1:4, 4:2, 4:3 (8:6), 4:3 (7:5)

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 45 минут. Эта и предыдущая победа (над Нишешем Басаваредди) позволят американцу досрочно стать победителем Красной группы и выйти в полуфинал Итогового вне зависимости от его результата в матче с китайцем Цзюнчэн Шаном.

За второе место в Красной группе поборются Ван Аш и американец Нишеш Басаваредди.

По теме
yellow-arrow
15-я ракетка мира пропустит United Cup — 2025
yellow-arrow
Ястремская показала новую серию фото из Монако
yellow-arrow
Экс-первая ракетка мира пропустит Australian Open-2025
Итоговый турнир АТР
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости