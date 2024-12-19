Названа лучшая теннисистка года по версии болельщиков

Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала обладательницей награды Fans' Favorite Award, которая ежегодно присуждается лучшей теннисистке года по версии болельщиков, пишет пресс-служба WTA.

Напомним, летом 2024 года китаянка выиграла Олимпиаду в Париже в одиночном разряде. Кроме того, Циньвэнь стала лидером по количеству выполненных эйсов в 2024 году. У спортсменки насчитывается 445 очков по этому показателю. Всего 22-летняя теннисистка одержала 52 победы в 2024 году.

Также китаянка вышла в финал Итогового турнира WTA, в котором уступила американке Кори Гауфф со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (2:7).