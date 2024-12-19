  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Серена Уильямс: Иначе я никогда бы не добилась успеха
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серена Уильямс: Иначе я никогда бы не добилась успеха

Теннис

Американская теннисистка рассказала, что помогло ей добиться таких результатов

Серена Уильямс: Иначе я никогда бы не добилась успеха

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс заявила о том, что без некоторых обидных поражений, ей никогда не удалось бы достичь своей славы.

"Я никогда не любила проигрывать, но, к сожалению, я думаю, когда проигрываешь, ты извлекаешь некоторые важные уроки. И каждое поражение, которое я терпела, было необходимо для того, чтобы стать Сереной Уильямс, иначе я никогда бы не стала этим человеком", — приводит слова Уильямс Tennis.com.

За свою профессиональную карьеру 43-летняя Серена Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах серии "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса.

По теме
yellow-arrow
Названа лучшая теннисистка года по версии болельщиков
yellow-arrow
Определился первый полуфиналист молодёжного Итогового турнира ATP — 2024
yellow-arrow
15-я ракетка мира пропустит United Cup — 2025
Серена Уильямс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости