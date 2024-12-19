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Серена Уильямс: Иначе я никогда бы не добилась успеха
Американская теннисистка рассказала, что помогло ей добиться таких результатов
23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс заявила о том, что без некоторых обидных поражений, ей никогда не удалось бы достичь своей славы.
"Я никогда не любила проигрывать, но, к сожалению, я думаю, когда проигрываешь, ты извлекаешь некоторые важные уроки. И каждое поражение, которое я терпела, было необходимо для того, чтобы стать Сереной Уильямс, иначе я никогда бы не стала этим человеком", — приводит слова Уильямс Tennis.com.
За свою профессиональную карьеру 43-летняя Серена Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах серии "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса.
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