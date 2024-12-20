Бывшая первая ракетка мира пропустит Открытый чемпионат Австралии

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова сообщила, что не планирует играть на Открытом чемпионате Австралии – 2025 (c 12 по 26 января).

Плишкова хочет полноценно восстановиться после травмы, полученной на US Open – 2024.

Напомним, Каролина подвернула ногу в матче второго круга. У чешки диагностировали разрыв сухожилия левой лодыжки, она перенесла операцию в начале сентября.

"Я не хочу торопить события. Я уже совершала ошибку со своей рукой: полтора месяца играла с болью и так ничего и не выиграла. Это бесполезно. Так что я возьму защищённый рейтинг и вернусь, надеюсь, в марте в Индиан-Уэллсе и Майами. Если, конечно, не случится ещё какая-нибудь неудача.

Я бы хотела вернуться раньше, чтобы люди могли меня увидеть. Но не хочу вновь выпасть из-за травмы или просто выживать на корте. Я просто хочу вернуться и играть ещё. Плюс в том, что другие части моего тела, например, запястья, с которыми у меня были проблемы, отдохнут за это время", — приводит слова Плишковой Idnes.cz.