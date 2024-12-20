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Алекс Михельсен одержал третью победу на молодёжном Итоговом турнире

Теннис

Уверенная победа

Алекс Михельсен одержал третью победу на молодёжном Итоговом турнире

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский теннисист 41-я ракетка мира Алекс Михельсен одержал третью победу на молодёжном Итоговом турнире в Джидде (Саудовская Аравия). Его оппонентом был 50-я ракетка мира из Китая Цзюнчэн Шан.

Молодежный Итоговый турнир - 2024

Алекс Михельсен — Цзюнчэн Шан 4:1, 1:1 (отказ китайского спортсмена)

Матч продолжался 24 минуты. За это время Михельсену удалось выполнить четыре эйса и реализовать один из двух брейк-пойнтов. В то же время американец допустил одну двойную ошибку. Его соперник совершил шесть невынужденных ошибок.

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