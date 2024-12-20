Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алекс Михельсен одержал третью победу на молодёжном Итоговом турнире
Уверенная победа
Фото: Getty Images
Американский теннисист 41-я ракетка мира Алекс Михельсен одержал третью победу на молодёжном Итоговом турнире в Джидде (Саудовская Аравия). Его оппонентом был 50-я ракетка мира из Китая Цзюнчэн Шан.
Молодежный Итоговый турнир - 2024
Алекс Михельсен — Цзюнчэн Шан 4:1, 1:1 (отказ китайского спортсмена)
Матч продолжался 24 минуты. За это время Михельсену удалось выполнить четыре эйса и реализовать один из двух брейк-пойнтов. В то же время американец допустил одну двойную ошибку. Его соперник совершил шесть невынужденных ошибок.
Популярное сейчас
- Болгария отказалась от подписания соглашения по безопасности с Украиной. В чем причина?
- Сабо выдвинул две версии о том, как допинг попал в организм Мудрика - одна из них попахивает конспирологией
- Продолжение допинг-скандала Мудрика, итоги Лиги Конференций и новые владельцы Эвертона. Главные новости за 19 декабря
- Ястремская показала новую серию фото из Монако
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца