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Люка Ван Аш пробился в полуфинал молодежного Итогового турнира - 2024
Теннисист занял второе место в группе
Французский теннисист Люка Ван Аш одержал вторую победу на молодёжном Итоговом турнире — 2024.
В матче 3-го тура он обыграл американца Нишеша Басаваредди.
Молодежный Итоговый турнир - 2024
Люка Ван Аш — Нишеш Басаваредди 3:4, 4:3, 4:2, 4:2
Встреча продолжалась ровно два часа. За это время Ван Аш выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету американца три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Таким образом Ван Аш занял второе место в группе и вышел в полуфинал турнира.
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