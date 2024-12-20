Люка Ван Аш пробился в полуфинал молодежного Итогового турнира - 2024

Французский теннисист Люка Ван Аш одержал вторую победу на молодёжном Итоговом турнире — 2024.

В матче 3-го тура он обыграл американца Нишеша Басаваредди.

Молодежный Итоговый турнир - 2024

Люка Ван Аш — Нишеш Басаваредди 3:4, 4:3, 4:2, 4:2

Встреча продолжалась ровно два часа. За это время Ван Аш выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету американца три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Таким образом Ван Аш занял второе место в группе и вышел в полуфинал турнира.