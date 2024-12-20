Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек показала фото с Абу-Даби
Польская теннисистка занимается в спортзале
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала фото из спортзала на своей странице в социальных сетях.
"Развлекаемся, играем в теннис и занимаемся в зале", — подписала публикацию Швёнтек.
В Абу-Даби Ига принимает участие в выставочном командном турнире World Tennis League — 2024. Полька представляет команду "Иглз".
Напомним, 28 ноября стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном.
Популярное сейчас
- "Спасибо, что живы". Российская ракета уничтожила машину хавбека сборной Украины
- Болгария отказалась от подписания соглашения по безопасности с Украиной. В чем причина?
- Сабо выдвинул две версии о том, как допинг попал в организм Мудрика - одна из них попахивает конспирологией
- Муж Свитолиной рассказал о планах на последние годы своей карьеры
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет