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Ига Швёнтек показала фото с Абу-Даби

Теннис
Обновлено

Польская теннисистка занимается в спортзале

Ига Швёнтек показала фото с Абу-Даби

Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала фото из спортзала на своей странице в социальных сетях.

"Развлекаемся, играем в теннис и занимаемся в зале", — подписала публикацию Швёнтек.

В Абу-Даби Ига принимает участие в выставочном командном турнире World Tennis League — 2024. Полька представляет команду "Иглз".

Напомним, 28 ноября стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном.

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