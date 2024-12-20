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Рафаэль Надаль прилетел в Джидду на молодёжный Итоговый турнир ATP — 2024

Теннис

Испанец проведет в Саудовской Аравии два дня

Рафаэль Надаль прилетел в Джидду на молодёжный Итоговый турнир ATP — 2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль прилетел в Джидду (Саудовская Аравия), где проходит молодёжный Итоговый турнир ATP – 2024.

Надаль приехал на Итоговый в роли посла Федерации тенниса Саудовской Аравии. Он уже провёл небольшую автограф-сессию с детьми, работающими на турнире в качестве болбоев и болгёрл, и посетителями соревнований. Также испанец встретился с некоторыми участниками турнира.

Надаль проведёт в Саудовской Аравии два дня.

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Рафаэль Надаль
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