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Рафаэль Надаль прилетел в Джидду на молодёжный Итоговый турнир ATP — 2024
Испанец проведет в Саудовской Аравии два дня
Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль прилетел в Джидду (Саудовская Аравия), где проходит молодёжный Итоговый турнир ATP – 2024.
Надаль приехал на Итоговый в роли посла Федерации тенниса Саудовской Аравии. Он уже провёл небольшую автограф-сессию с детьми, работающими на турнире в качестве болбоев и болгёрл, и посетителями соревнований. Также испанец встретился с некоторыми участниками турнира.
Надаль проведёт в Саудовской Аравии два дня.
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