Рафаэль Надаль прилетел в Джидду на молодёжный Итоговый турнир ATP — 2024

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль прилетел в Джидду (Саудовская Аравия), где проходит молодёжный Итоговый турнир ATP – 2024.

Надаль приехал на Итоговый в роли посла Федерации тенниса Саудовской Аравии. Он уже провёл небольшую автограф-сессию с детьми, работающими на турнире в качестве болбоев и болгёрл, и посетителями соревнований. Также испанец встретился с некоторыми участниками турнира.

Надаль проведёт в Саудовской Аравии два дня.