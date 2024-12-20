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Определились полуфинальные пары молодежного Итогового турнира АТР
Турнир проходит в Джидде
фото з відкритих джерел
20 декабря определились все полуфиналисты на молодёжном Итоговом турнире — 2024, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).
Полуфинальные пары молодёжного Итогового турнира — 2024:
Жоао Фонсека (Бразилия) — Люка Ван Аш (Франция);
Алекс Михельсен (США) — Лёнер Тин (США).
Стоит отметить, что в молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет.
Все матчи проходят в пятисетовом формате до четырёх геймов.
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