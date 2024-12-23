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Еще одна будущая семья: Известная теннисная пара объявила о помолвке. Фото

Теннис

Любви, детишек как в небе звездочек

Еще одна будущая семья: Известная теннисная пара объявила о помолвке. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский теннисист Алекс де Минор и британка Кэтти Бултер сообщили о помолвке. Пара долго встречалась, однако решила перевести свои отношения на новый уровень. Соответствующий пост Алекс разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик записал первое обращение к болельщикам после победы над Фьюри.

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