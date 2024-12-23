Еще одна будущая семья: Известная теннисная пара объявила о помолвке. Фото

Австралийский теннисист Алекс де Минор и британка Кэтти Бултер сообщили о помолвке. Пара долго встречалась, однако решила перевести свои отношения на новый уровень. Соответствующий пост Алекс разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик записал первое обращение к болельщикам после победы над Фьюри.