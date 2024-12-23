Теннис
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Еще одна будущая семья: Известная теннисная пара объявила о помолвке. Фото
Любви, детишек как в небе звездочек
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Австралийский теннисист Алекс де Минор и британка Кэтти Бултер сообщили о помолвке. Пара долго встречалась, однако решила перевести свои отношения на новый уровень. Соответствующий пост Алекс разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
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