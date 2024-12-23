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Свитолина показала волшебные фото с дочерью

Теннис
Обновлено

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Свитолина показала волшебные фото с дочерью

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка проводит время со своей дочерью Skaї перед началом нового сезона. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее известная теннисная пара объявила о помолвке.

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Элина Свитолина
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Комментарии
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Bаrcelinius
23.12.2024 в 15:51
Не нашёл в сети ни одного лица дочери свитолиной, которая замужем за негра.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
23.12.2024 в 15:51
Не нашёл в сети ни одного лица дочери свитолиной, которая замужем за негра.
Ответить
1
0

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