Свитолина показала волшебные фото с дочерью

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка проводит время со своей дочерью Skaї перед началом нового сезона. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее известная теннисная пара объявила о помолвке.