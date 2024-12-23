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Свитолина показала волшебные фото с дочерью
Лучшие мгновения жизни
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка проводит время со своей дочерью Skaї перед началом нового сезона. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее известная
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Bаrcelinius
23.12.2024 в 15:51
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