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И снова допинг. Двукратный победитель турниров серии Большого шлема в парном разряде сдал положительный тест

Теннис
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Не многовато ли таких случаев в последнее время

И снова допинг. Двукратный победитель турниров серии Большого шлема в парном разряде сдал положительный тест

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный победитель турниров серии "Большого шлема" в парном разряде австралийский теннисист Макс Пёрселл сдал положительный тест на допинг. Он признался в нарушении антидопинговых правил и принял временное отстранение в рамках Программы по борьбе с допингом в теннисе (TADP). Об этом пишет Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

26-летний Пёрселл, занимающий 12-е место в парном рейтинге, признал нарушение статьи 2.2 антидопинговой программы в теннисе (использование запрещённого метода) и запросил временное отстранение 10 декабря.

Отстранение вступило в силу 12 декабря 2024 года, и время, отбытое в рамках временного отстранения, будет засчитано в счёт любых будущих санкций.

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