На турнире в Дохе сыграет четырехкратный победитель турниров серии Большого шлема

Четырёхкратный победитель турниров "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар), который пройдёт с 17 по 22 февраля 2025 года.

На турнире в Дохе также подтвердили свое участие Янник Синнер, Новак Джокович, Алекс де Минор и Григор Димитров.

Отметим, что ранее турнир в Дохе проводился в рамках категории. В 2025 году уровень турнира впервые поднимется до "пятисотника".