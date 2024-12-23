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На турнире в Дохе сыграет четырехкратный победитель турниров серии Большого шлема

Теннис

Соревнования обещают быть интересными

На турнире в Дохе сыграет четырехкратный победитель турниров серии Большого шлема

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный победитель турниров "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар), который пройдёт с 17 по 22 февраля 2025 года.

На турнире в Дохе также подтвердили свое участие Янник Синнер, Новак Джокович, Алекс де Минор и Григор Димитров.

Отметим, что ранее турнир в Дохе проводился в рамках категории. В 2025 году уровень турнира впервые поднимется до "пятисотника".

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