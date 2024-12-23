Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На турнире в Дохе сыграет четырехкратный победитель турниров серии Большого шлема
Соревнования обещают быть интересными
Фото: Getty Images
Четырёхкратный победитель турниров "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар), который пройдёт с 17 по 22 февраля 2025 года.
На турнире в Дохе также подтвердили свое участие Янник Синнер, Новак Джокович, Алекс де Минор и Григор Димитров.
Отметим, что ранее турнир в Дохе проводился в рамках категории. В 2025 году уровень турнира впервые поднимется до "пятисотника".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Усик: Я хочу отдохнуть без Дюбуа
- Сборная не при чем. Появились новые подробности в допинговом деле Мудрика
- Защитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
- И снова допинг. Двукратный победитель турниров серии Большого шлема в парном разряде сдал положительный тест
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000