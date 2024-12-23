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Заметно изменились. Сестры Уильямс показали редкие детские фото
Сейчас теннисистки на отдыхе
Фото: Olympics
Семикратная чемпионка мэйджоров американка Винус Уильямс опубликовала редкий совместный снимок с сестрой, 23-кратной победительницей турниров серии "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира Сереной Уильямс. На нём изображены юные теннисистки после тренировки.
В последний раз Винус выходила на корт в марте 2024 года. Она получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Майами (США).
За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая (Серена) выиграла 367 матчей на турнирах серии "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса.
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