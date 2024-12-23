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Заметно изменились. Сестры Уильямс показали редкие детские фото

Теннис

Сейчас теннисистки на отдыхе

Заметно изменились. Сестры Уильямс показали редкие детские фото

Фото: Olympics

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратная чемпионка мэйджоров американка Винус Уильямс опубликовала редкий совместный снимок с сестрой, 23-кратной победительницей турниров серии "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира Сереной Уильямс. На нём изображены юные теннисистки после тренировки.

В последний раз Винус выходила на корт в марте 2024 года. Она получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Майами (США).

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая (Серена) выиграла 367 матчей на турнирах серии "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса.

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