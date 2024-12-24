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Ястремская отправилась на австралийскую серию турниров. Фото

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Ястремская отправилась на австралийскую серию турниров. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) поделилась со своими поклонниками новым фото. Спортсменка отправилась в Австралию, где точно сыграет на турнирах в Брисбене и попытается как минимум повторить результат прошлогоднего Grand Slam. Соответствующий снимок Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Ястремская отправилась на австралийскую серию турниров. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина показала волшебные фото с дочерью.

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