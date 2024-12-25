Экс-первая ракетка мира – о Костюк: Пример стабильности в течение года

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик поделился своими впечатлениями от выступления украинки Марты Костюк (WTA №18) в сезоне 2024.

"Думаю, что когда речь идет о любом из Украины, нужно начать с такого уточнения... Можете ли вы представить, как это провести лучший год в карьере, когда ваша страна находится в абсолютном хаосе. Как суметь отделить это или взять и использовать потребность своих сограждан в каких-то хороших событиях, чтобы достичь высоких результатов в карьере?

Костюк выигрывала матчи еженедельно. Думаю, что ей хорошо удалось в 2024 году – это просто стабильность в целом. Я попросил Майка просмотреть ее результаты перед нашим разговором, и это выглядит так: два раунда здесь, три раунда там, четыре раунда еще где-то. Просто такой пример стабильности в течение года. И от кого-то, чья репутация к 2024 году, возможно, была немного эмоционально нестабильной, это большое достижение. Как она опровергла этот нарратив? Выигрывая матчи еженедельно в 2024 году.

В общем, это был хороший сезон для Марты. И с немного большей матчевой стабильностью посмотрим, что она покажет в следующем году. Ей всего 22 года. Ее непоследовательность не связана с тем, что она не выигрывает матчи еженедельно. Но чтобы выйти в финал турнира Grand Slam, нужно провести шесть хороших матчей за короткий период, верно? Нельзя выиграть два, проиграть один, выиграть два, проиграть один. Если мы говорим о пути на турнире, то прогресс должен идти от 1/8 финала в четвертьфинал, от четвертьфинала в полуфинал, от полуфинала в финал, да? То есть, давайте добавим еще один хороший матч в неделю. Но большое уважение ей, потому что раньше ее результаты выглядели, как монитор сердечного ритма, не правда ли? С пиками и спадами. И, я думаю, сейчас все немного выровнялось. Теперь ей нужно еженедельно немного поднимать планку. Но нужно отдать ей должное за год, который она провела" – сказал Роддик.