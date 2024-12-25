Паула Бадоса поделилась фотографией с Онс Жабер из Брисбена

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях поделилась фото с 42-й ракеткой мира из Туниса Онс Жабер из Брисбена (Австралия).

"С Рождеством", — подписала снимок Бадоса и отметила аккаунт Жабер.

Напомним, что Паула Бадоса и Онс Жабер выступят на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 29 декабря по 5 января.