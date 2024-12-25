  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Паула Бадоса поделилась фотографией с Онс Жабер из Брисбена
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Паула Бадоса поделилась фотографией с Онс Жабер из Брисбена

Теннис

Теннисистки сыграют на турнире, который стартует 29 декабря

Паула Бадоса поделилась фотографией с Онс Жабер из Брисбена

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях поделилась фото с 42-й ракеткой мира из Туниса Онс Жабер из Брисбена (Австралия).

"С Рождеством", — подписала снимок Бадоса и отметила аккаунт Жабер.

471428994-618324263927323-1100555413587938787-n

Напомним, что Паула Бадоса и Онс Жабер выступят на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 29 декабря по 5 января.

По теме
yellow-arrow
Экс-первая ракетка мира – о Костюк: Пример стабильности в течение года
yellow-arrow
Ястремская отправилась на австралийскую серию турниров. Фото
yellow-arrow
Заметно изменились. Сестры Уильямс показали редкие детские фото
Паула Бадоса Гиберт Онс Жабер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости