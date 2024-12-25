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Паула Бадоса поделилась фотографией с Онс Жабер из Брисбена
Теннисистки сыграют на турнире, который стартует 29 декабря
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях поделилась фото с 42-й ракеткой мира из Туниса Онс Жабер из Брисбена (Австралия).
"С Рождеством", — подписала снимок Бадоса и отметила аккаунт Жабер.
Напомним, что Паула Бадоса и Онс Жабер выступят на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 29 декабря по 5 января.
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