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Ястремская и Калинина уже тренируются на австралийских кортах. Фото

Теннис
Обновлено

Готовятся к старту сезона

Ястремская и Калинина уже тренируются на австралийских кортах. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Спортсменка вместе с украинкой Ангелиной Калининой (WTA №56) проводят тренировки на кортах Австралии и готовятся к проведению первых турниров нового сезона. Соответствующие снимки Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Ястремская и Калинина уже тренируются на австралийских кортах. Фото - изображение 1Ястремская и Калинина уже тренируются на австралийских кортах. Фото - изображение 2

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