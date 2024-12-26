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Ястремская и Калинина уже тренируются на австралийских кортах. Фото
Готовятся к старту сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Спортсменка вместе с украинкой Ангелиной Калининой (WTA №56) проводят тренировки на кортах Австралии и готовятся к проведению первых турниров нового сезона. Соответствующие снимки Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.
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